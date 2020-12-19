Власти США одобрили вторую антикоронавируснную вакцину — от американской компании Модерна

Этот препарат не требует супернизких температур хранения, как вакцина Pfizer, и будет поставляться в большем количестве.

Миллионы американцев смогут привиться от коронавируса вакциной компании Модерна уже на следующей неделе после того, как управление США по вопросам качества продовольствия и медикаментов в пятницу вечером одобрило препарат в рамках экстренной процедуры — что означает, что вакцина будет применяться, но ее клинические испытания продолжатся. Первые поставки Модерны начнутся уже в воскресенье, а всего в рамках первой партии компания поставит 5.9 млн доз — почти в два раза больше, чем произвел Пфайзер, которым уже начали прививать американцев, включая высших должностных лиц, таких как вице-президента США Майка Пенса и спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси.

В отличие от Пфайзера, вакцина Модерны не требует супернизких температур хранения, и может доставляться мелкими партиями. Первыми вакцину получат работники в зонах. Всего таких людей насчитывается в США 80 млн человек. Также как и Пфайзер, вакцина Модерны требует два укола, с разницей в месяц.

Вакцины поставляются в штаты по квотам пропорционально населению. В то время как федеральные власти рекомендуют, какие категории граждан прививать первыми, решения принимают губернаторы штатов.