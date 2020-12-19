В результате взрыва в больнице в Турции погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом. Данные о пострадавших не приводятся.