Американский Forbes вновь включил шестилетнюю россиянку в топ-10 высокооплачиваемых блогеров

Анастасия Радзинская заняла седьмое место с доходом 18,5 миллионов долларов. У ее Youtube-канала более 190 миллионов подписчиков, общее число просмотров роликов составило 39 миллиардов раз. Канал называется Like Nastya. На видео девочка с отцом играют в Lego, занимаются домашними делами и объясняют информацию о вирусах. «Видео красочные, выразительные и не содержат особого сложного языка», — отмечает журнал.

Радзинская попадает в рейтинг второй год подряд. В прошлом году она была на третьем месте с доходом 18 миллионов.