Авиакомпания «Победа» запускает «полеты вникуда»

Первый экскурсионный рейс по маршруту Москва — Москва состоится сегодня. Самолет пролетит 1,5 часа над городами Золотого кольца и вернется в порт отправления. Билеты раскупили за считаные минуты, рассказал РИА Новости представитель лоукостера, входящего в группу «Аэрофлот». Он отметил, что это общемировой тренд на фоне закрытия границ и сокращения полетов из-за коронавируса, который «Победа» решила поддержать.

Есть авиапутешественники, готовые летать ради полета: им это доставляет удовольствие. Компания рассматривает возможность введения аналогичных рейсов и в других регионах России.