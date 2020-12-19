Госдеп объяснил оптимизацией причину закрытия двух последних американских консульств в России

Решение принято госсекретарем Майком Помпео после консультаций с послом США в России Джоном Салливаном «в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», сообщил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства. Там подчеркнули, что никаких действий в отношении российских генконсульств на территории США проводить не планируется.

Сегодня американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу дипведомства в Екатеринбурге. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, это стало следствием введенных в 2017 году российскими властями ограничений по числу американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.