Сегодня в Дрездене стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам

После того, как лыжники Норвегии, а вслед за ними и шведы с финнами из-за вероятности заражения коронавирусом отказалась от выступления в кубковых стартах до конца года, стало ясно, что главными фаворитами заключительных этапов станут российские спортсмены. Этап в швейцарском Давосе эту теорию подтвердил. В итоге Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира. В женском тотале наша Татьяна Сорина занимает второе место.

Сегодня дрезденский этап открывают спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и у женщин. Прямые трансляции финальной части соревнований начнутся на канале МАТЧ ТВ в 15.40.

Завтра в Дрездене пройдут командные спринтерские гонки.