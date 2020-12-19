Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Россию в числе врагов Соединенных Штатов

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Марку Левину, текст которого распространил Госдепартамент. Ведущий поинтересовался его мнением касательно того, что некоторые представители Республиканской партии не считают Россию врагом, несмотря на приписываемые Москве попытки вмешательства в американский избирательный процесс. На это шеф американской дипломатии ответил, что многие хотят подорвать уклад жизни американцев, республиканские и базовые демократические принципы, и Россия определенно входит в этот список. Помпео счел «абсолютно реальным» утверждение ведущего о том, что Россия

нацеливает «большие ядерные ракеты на США». Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России «активности в киберпространстве». По словам госсекретаря, уже крайне длительное время можно наблюдать за тем, как она использует асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой могла бы нанести урон Соединенным Штатам.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Белом доме на торжественном мероприятии по случаю предстоящей первой годовщины основания американских Космических сил, заявил о нарастающей угрозе Соединенным Штатам в космическом пространстве со стороны России и Китая. В качестве примера он привел запуск противоспутниковой ракеты, который Россия осуществила на этой неделе. При этом Пенс отметил, что США «стремятся к миру посредством силы».