В России с сегодняшнего дня вступят в силу несколько законов, часть — развивает положения поправок к Конституции

Один из пакетов документов официально вводит ответственность по статьям об отчуждении территории России. В уголовном кодексе за эти действия может грозить от 6 до 10 лет заключения. Исключение, правда, составляет делимитация и демаркация государственной границы. За призывы к отчуждению территорий граждане могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей, а если они были размещены в интернете, санкции могут достигать 100 тысяч. Повторные призывы будут подпадать под уголовные статьи.

Вступающие в силу сегодня законы также официально закрепляют статус Госсовета как государственного органа, а кроме того, позволяют Совету Федерации прекращать полномочия судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента.

Вместе с тем начинают действовать и некоторые законы, не связанные с поправками к Конституции. Так, например, женщины, находящиеся в декрете, получат право пройти профессиональное обучение по одной из востребованных на рынке профессий. Также они смогут перенаправить средства материнского капитала, предназначенные для формирования пенсии, на улучшение жилищных условий или образование ребенка. А в СМИ нельзя будет рекламировать товары, которые позволяют искажать показатели счетчиков потребления воды и электричества.

Всего в России сегодня вступают в силу свыше 20 законов и других нормативных актов.