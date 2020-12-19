Президента Чили Себастьяна Пиньера оштрафовали на $3,5 тысячи из-за селфи с прохожим на пляже без медицинской маски

Об этом сообщает Reuters. Фотография распространилась в соцсетях в начале декабря. Пиньер уже извинился за инцидент.

Общее число зараженных в Чили, по данным Минздрава, превысило 580 тысяч. В стране введено чрезвычайное положение, действует комендантский час. Необходимо носить медицинскую маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию не менее метра.

В начале декабря бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (это более 10 тыс. руб.) за то, что его маска на мероприятии в центре Праги не прикрывала рот и нос.