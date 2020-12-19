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07:32, 19 декабря 2020

Защита российского летчика Константина Ярошенко попросила суд США освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме

Инфекция подвергает жизнь россиянина опасности, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов. Про его словам, прошение подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка. Ответ от ожидается до 29 декабря.

Юрист подчеркнул, что это ходатайство об освобождении, а не о помиловании. Защита просит уменьшить срок пребывания под стражей с 20 лет до 10,5, который Ярошенко уже отсидел.

У него, как пояснил адвокат, есть заболевания, которые сопряжены с более тяжелым течением коронавируса, в частности гипертония, артрит и гиперлипидемия. Как указал Тарасов, в тюрьме невозможно сохранять дистанцию, койки заключенных стоят в нескольких сантиметрах друг от друга.

В 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.



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