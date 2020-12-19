В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

На этот раз людей было еще меньше, чем неделю назад. По данным городской администрации, около полсотни человек.

Протестующие, как всегда, собрались на центральной площади у здания краевого правительства, где уже завершается предновогоднее оформление ледового городка, а затем, скандируя лозунги, традиционно двинулись по центральным улицам.

Из колонок, заглушая митингующих, звучали песни, в том числе «зима-холода» Андрея Губина, передает интернет-портал DVHAB. Полиция просила людей разойтись, грозя в противном случае привлечь к административной ответственности за несанкционированный митинг.