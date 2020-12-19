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06:07, 19 декабря 2020

В Москве продолжается хоккейный «Кубок Первого канала»

Сборная России сыграет сегодня с командой Чехии. В нынешнем розыгрыше Еврохоккейтура наша сборная идет пока без потерь — 4 победы в четырех матчах.

Это тем более удивительно, что на первом — финском этапе честь флага защищала молодежная сборная России. Которая сейчас готовится к Чемпионату Мира. Но и главная команда не ударила в грязь лицом, переиграв в стартовом матче «Кубка Первого канала» хоккеистов Швеции.

Сегодня российская сборная сыграет против Чехов. Не смотря на коронавирусные ограничения билеты в кассах ЦСКА арены еще есть. Игра начнется в 15 часов. Трансляция на «Матч ТВ»

Завершится «Кубок Первого канала» в воскресенье, когда российские хоккеисты сыграют против команды Финляндии.



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