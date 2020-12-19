Всё новые ограничения принимают власти европейских стран в попытках защититься от коронавируса

С сегодняшнего дня, в частности, новые правила вводят в Австрии, Словакии и Украине. В Вене сочли необходимым частично отгородиться от тех стран, где ситуация с заболеваемостью вызывает особую тревогу.

Речь не идет о полном запрете на въезд — просто теперь иностранцам, даже имеющим на руках справку об отсутствии коронавируса, придется по приезду в Австрию сесть на 10-дневный карантин.

Режим изоляции может быть сокращен вдвое, если турист за свои деньги сдаст отрицательный тест на месте. Исключение сделано для прибывающих из 10 стран, где пандемия бушует не так сильно.

В Словакии, между тем, введен комендантский час. При этом выйти из дома днем можно для поездки на работу или похода в магазин, встречи с родственниками или прогулки в парке. Аптеки и продовольственные магазины остаются открытыми, ресторанам разрешено работать на вынос.

На Украине новые меры немного помягче — пусть и с ограничениями, но продолжают работу музеи и общепит. Правила регламентируют порядок проведения массовых и религиозных мероприятий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире за время пандемии выявили более 75 миллиона зараженных. Жертвами коронавируса стали свыше полутора миллионов человек.