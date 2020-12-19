Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:05, 19 декабря 2020

Всё новые ограничения принимают власти европейских стран в попытках защититься от коронавируса

С сегодняшнего дня, в частности, новые правила вводят в Австрии, Словакии и Украине. В Вене сочли необходимым частично отгородиться от тех стран, где ситуация с заболеваемостью вызывает особую тревогу.

Речь не идет о полном запрете на въезд — просто теперь иностранцам, даже имеющим на руках справку об отсутствии коронавируса, придется по приезду в Австрию сесть на 10-дневный карантин.

Режим изоляции может быть сокращен вдвое, если турист за свои деньги сдаст отрицательный тест на месте. Исключение сделано для прибывающих из 10 стран, где пандемия бушует не так сильно.

В Словакии, между тем, введен комендантский час. При этом выйти из дома днем можно для поездки на работу или похода в магазин, встречи с родственниками или прогулки в парке. Аптеки и продовольственные магазины остаются открытыми, ресторанам разрешено работать на вынос.

На Украине новые меры немного помягче — пусть и с ограничениями, но продолжают работу музеи и общепит. Правила регламентируют порядок проведения массовых и религиозных мероприятий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире за время пандемии выявили более 75 миллиона зараженных. Жертвами коронавируса стали свыше полутора миллионов человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 161 6 14095 16.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Дымовые завесы» Берлина Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с «отравлениями» четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовую завесу» как операцию прикрытия вымышленного покушения…

5 292 6 29676 18.12
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Есть ли у России друзья и будущее? Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году…

5 70 6 7346 18.12
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Что такое настоящий ЕСПЧ Идея отрезать страну от нормально, европейского Суда, давно уже мечется по кремлевским коридорам. И ничего хорошего бункерные планы нам не обещают…

5 85 6 20403 12.12
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 315 6 39483 15.12
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 53 6 6912 18.12
#слушать 49:18 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Преодолевая брезгливость Они не были евреями, а были литературными экспертами с большим художественным вкусом. А потом резко ожидовели, и стали давать премии только своим…

5 209 6 83268 12.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Акцентирована одна из важнейших целей – «подтянуть» своего «клиента» до уровня первых лиц Многие, конечно, ожидали реакции В.В.Путина на опубликованные обвинения в адрес российских спецслужб по поводу предполагаемого отравления А.Навального. И эта реакция была вполне адекватной…

5 68 6 9941 17.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Трамп — все Кто теперь сделает Америку великой again?..

5 105 6 36872 12.12
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 105 6 18063 12.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26728 14.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Алексея Навального Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас…

5 42 6 8043 17.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Об экономике новой эпохи Пандемия укрепляет политическую власть олигархических интересов и отдаляет возможность реализации назревших экономических реформ, создавая крайне консервативный экономический контекст…

5 65 6 13089 18.12
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Как я привился от Covid-19 Отбрасывать идею вакцинации «Спутником» из-за Путина и Собянина неумно. Мне надоело гадать, заразился ли я от ржущей компании без масок или от этого сопливого мужичка. Надоело ждать с тревогой очередных результатов ПЦР-тестов, поэтому и привился…

5 206 6 80972 12.12
Блоги

+ «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца»...

5 334 6 73171 17.12
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Я бы дорого дал, чтобы из Навального не получился авторитарный руководитель Из него готовят такого волка. Я думаю, надо быть гением, титаном, чтобы после всего, что с ним сделали, после всего этого потока клевет, травли, отравлений сохранить в себе глубочайшую толерантность…

5 82 6 17636 18.12

Популярное за неделю

Новости

Financial Times выяснила имя реального владельца PornHub По данным издания, основным бенефициаром компании MindGeek, которой принадлежат порнографические сайты, оказался бизнесмен по имени Бернард Бергемар

5 0 6 2361
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Власть не в состоянии справиться с этой восхитительной историей про Навального. Мы видим, что на холеной физиономии Кремля начинает чернеть еще один фингал – здоровенный, лиловый…

5 74 6 104393 16.12
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 105 6 18041 12.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену…

5 942 6 286294 14.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Три вопроса Владимиру Путину Три вопроса Владимиру Путину Вопросы простые и понятные. Можно не отвечать, конечно. Но тогда все ответы ясны…

5 177 6 191488 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8903364
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4736510

Сегодня в эфире