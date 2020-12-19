Великобритания расширила санкции против Белоруссии. В черный список добавлены 29 физических и семь юридических лиц. В их числе спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкой, вице-премьер Анатолий Сивак. МИД Соединенного Королевства отмечает, что Лондон таким образом, присоединился к аналогичным мерам со стороны Евросоюза. Ранее Великобритания уже вводила несколько пакетов санкций против Минска. Теперь список фигурантов состоит из 88 человек, включая президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.
2020-12-19T05:08:19+03:00
2020-12-19T05:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 19 декабря 2020
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