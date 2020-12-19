Великобритания расширила санкции против Белоруссии. В черный список добавлены 29 физических и семь юридических лиц. В их числе спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкой, вице-премьер Анатолий Сивак. МИД Соединенного Королевства отмечает, что Лондон таким образом, присоединился к аналогичным мерам со стороны Евросоюза. Ранее Великобритания уже вводила несколько пакетов санкций против Минска. Теперь список фигурантов состоит из 88 человек, включая президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.