В Италии объявлен общенациональный карантин на Рождество и Новый год. С 24 декабря по 6 января вся страна станет «красной зоной». О таком решении в связи с пандемией объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. По его словам, предполагается запрет на выход из дома без надобности". Все магазины будут закрыты, за исключением продуктовых. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос. Останутся открытыми парикмахерские. Запрещается переезжать между регионами.