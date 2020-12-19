В Италии объявлен общенациональный карантин на Рождество и Новый год. С 24 декабря по 6 января вся страна станет «красной зоной». О таком решении в связи с пандемией объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. По его словам, предполагается запрет на выход из дома без надобности". Все магазины будут закрыты, за исключением продуктовых. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос. Останутся открытыми парикмахерские. Запрещается переезжать между регионами.
2020-12-19T05:07:39+03:00
2020-12-19T05:07:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 19 декабря 2020
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