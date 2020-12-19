Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства на 2 дня. В ближайшее время документ должен одобрить Сенат, а затем подписать президент Дональд Трамп. Сделать это необходимо до 8 утра по московскому времени. В Противном случае придется временно сокращать работу федеральных учреждений. Срок действия предыдущей резолюции истекает этой ночью.