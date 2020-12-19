Американские СМИ сообщают о намерении администрации Дональда Трампа закрыть два оставшихся генконсульства в России. Госдепартамент уведомил конгресс о готовящемся полном закрытии консульства во Владивостоке и временной приостановке работы в Екатеринбурге. Об этом пишет газета Washington Post и агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Предположительно, это может быть связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории страны. Таким образом единственным диппредставительством Соединенных Штатов на территории России останется посольство США в Москве. Когда это произойдет пока не известно. В самих генконсульствах не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что возможное закрытие американских консульств вряд ли может испортить отношения между странами, которые находятся в не лучшем состоянии.