Financial Times выяснила имя реального владельца PornHub. По данным издания, основным бенефициаром компании MindGeek, которой принадлежат порнографические сайты, оказался бизнесмен по имени Бернард Бергемар. Он никогда не упоминался в корпоративных документах. Его личность была известна лишь небольшому кругу руководителей компании и их советникам. Журналисты обратили внимание, что компания получает довольно скромную прибыль, поскольку выплачивает свыше 20% годовых по непогашенному долгу перед кредиторами. По словам человека, близкого к MindGeek, эти деньги, в том числе в виде лицензионных сборов, распределяются по сложной сети «дочек», в которых Бергемар владеет значительным пакетом акций.