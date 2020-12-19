Financial Times выяснила имя реального владельца PornHub. По данным издания, основным бенефициаром компании MindGeek, которой принадлежат порнографические сайты, оказался бизнесмен по имени Бернард Бергемар. Он никогда не упоминался в корпоративных документах. Его личность была известна лишь небольшому кругу руководителей компании и их советникам. Журналисты обратили внимание, что компания получает довольно скромную прибыль, поскольку выплачивает свыше 20% годовых по непогашенному долгу перед кредиторами. По словам человека, близкого к MindGeek, эти деньги, в том числе в виде лицензионных сборов, распределяются по сложной сети «дочек», в которых Бергемар владеет значительным пакетом акций.
2020-12-19T04:06:58+03:00
2020-12-19T04:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 19 декабря 2020
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