Американский медицинский регулятор одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna. Ее можно применять для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата, по данным компании, составляет 94%, а при тяжелых случаях заболевания 100%. В испытаниях участвовали 30 тысяч добровольцев. Это уже вторая вакцина от CОVID-19, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
2020-12-19T04:06:13+03:00
2020-12-19T04:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 19 декабря 2020
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