Американский медицинский регулятор одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna. Ее можно применять для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата, по данным компании, составляет 94%, а при тяжелых случаях заболевания 100%. В испытаниях участвовали 30 тысяч добровольцев. Это уже вторая вакцина от CОVID-19, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.