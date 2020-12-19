В Австрии уже в третий раз вводится жесткий карантин из-за коронавируса. Он будет действовать с 26 декабря до 18 января. В этот период выходить из дома можно будет только в магазин, на работу, для занятий спортом или при необходимости оказать помощь другим людям. Магазины при этом будут закрыты, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Школы продолжат работать дистанционно. Решение о закрытии горнолыжных подъемников на курортах будут принимать местные власти. Отели и рестораны не работают с начала ноября.

В конце декабря в Австрии начнется массовая вакцинация от коронавируса, а с середины января массовое тестирование на COVID-19. Люди с отрицательным тестом получат больше свободы в перемещениях.