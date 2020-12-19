Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на министерство иностранных дел. По данным прокуратуры, россиянин с 2017 года собирал сведения, составляющие государственную тайну и передавал российской разведке. В том числе – информацию о численности американских военных во время совместных учений двух стран. Имя дипломата не называется. Российское посольство в Софии сообщило, что это военный атташе, обвинения в его адрес названы «безосновательными». Судя по сайту посольства, эту должность сейчас занимает полковник Василий Сазанович.

Он стал уже шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии с октября прошлого года. Москва обвинения в их адрес отрицала. Во всех случаях, принимая зеркальные меры.