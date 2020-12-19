Трамп подписал закон, который может привести к уходу китайских компаний с американского фондового рынка

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с американского фондового рынка. Об этом сообщил Белый дом. Документ, в частности, требует от предприятий, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские. Авторы закона в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов.