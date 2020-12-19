Швеция ужесточила коронавирусные ограничения. В стране впервые ввели обязательное ношение масок во время поездок в общественном транспорте в час пик. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения. Правило начнет действовать с 7 января. Правительство обещало подробно разъяснить рекомендации и уточнить детали новой меры. Премьер-министр страны Стефан Левен также зсообщил о ряде других ограничений. В их числе запрет на продажу алкоголя после 20 часов и сокращение числа людей за одним столом в ресторанах. Новые правила вводятся с 24 декабря на месяц. Власти Швеции за год ни разу не вводили строгих карантинных мер. В четверг король Карл XVI Густав признал, что стратегия по борьбе с коронавирусом оказалась неудачной из-за большого числа смертей.