ГИБДД Москвы выписала с начала месяца более 2400 штрафов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону

Столичная Госавтоинспекция выписала с начала месяца более 2400 штрафов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону за рулем. Все эти нарушения были зафиксированы камерами фотофиксации, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД. Там отметили, что использование таких комплексов началось с 1 декабря, сейчас в Москве всего восемь таких камер.
2020-12-19T03:07:26+03:00
2020-12-19T03:07:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 19 декабря 2020
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