ГИБДД Москвы выписала с начала месяца более 2400 штрафов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону

Столичная Госавтоинспекция выписала с начала месяца более 2400 штрафов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону за рулем. Все эти нарушения были зафиксированы камерами фотофиксации, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД. Там отметили, что использование таких комплексов началось с 1 декабря, сейчас в Москве всего восемь таких камер.