В подмосковном Егорьевске мужчина открыл огонь по полицейским, а затем, по данным СМИ, покончил с собой

В подмосковном Егорьевске при попытке задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским, а затем, по данным СМИ, покончил с собой. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их информации, мужчину подозревали в торговле наркотиками. Он пытался убежать и отстреливался из боевого пистолета. Никто из силовиков не пострадал. Отмечается, что пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что 38-летний Евгений Мун находился под подпиской о невыезде на Дальнем Востоке по делу о торговле наркотиками. Но решил поехать в Московскую область. Камчатские полицейские последовали за ним. Когда они нашли подозреваемого и попытались задержать, он отказался сдаваться.