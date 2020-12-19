Российские космонавты на МКС ищут новое место утечки воздуха в модуле «Звезда». В Центре управления полетами предупредили, что теряются резервные запасы и попросили экипаж сузить район поиска. По мнению космонавта Сергея Рыжикова, воздух уходит через переходную камеру.

В августе на МКС появилась трещина, в результате чего на станции упало давление. В конце сентября утечку обнаружили в российском модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. Место залепили, однако полностью устранить проблему не удалось. Затем космонавты нашли еще одно возможное место утечки в переходном отсеке. При этом в «Роскосмосе» сказали, что эта версия требует подтверждения.