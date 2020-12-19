Палата представителей США приняла временный бюджет сроком на два дня. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Чтобы избежать временного сокращения работы

федеральных учреждений, конгресс должен принять, а президент Дональд Трамп подписать документ до полуночи пятницы, т.е. 8 утра по московскому времени. Сенат еще не рассматривал законопроект.