Палата представителей США приняла временный бюджет сроком на два дня. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Чтобы избежать временного сокращения работы
федеральных учреждений, конгресс должен принять, а президент Дональд Трамп подписать документ до полуночи пятницы, т.е. 8 утра по московскому времени. Сенат еще не рассматривал законопроект.
Палата представителей США приняла временный бюджет сроком на два дня
Палата представителей США приняла временный бюджет сроком на два дня. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Чтобы избежать временного сокращения работы