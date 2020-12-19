Власти Санкт-Петербурга смягчили правила розничной продажи алкоголя в так называемых «наливайках»

Власти Санкт-Петербурга смягчили правила розничной продажи алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов. Как говорится на сайте администрации города, рестораны, бары, кафе и буфеты в жилых домах с общей площадью зала обслуживания не меньше 20 кв м. смогут торговать спиртным до 1 января 2022 года. После этого в силу вступят новые ограничения. Продавать алкоголь в многоэтажках определенной конструкции смогут только точки площадью не менее 50 кв м.

Изначально в Петербурге ужесточили ограничения на продажу алкоголя во всех жилых домах, подняв минимальные размеры зала обслуживания до 50 кв м. Запрет должен был начать действовать с 1 января 2021 года. Против выступили игроки рынка, заявив, что это ударит по малому бизнесу, и сотни предприятий понесут миллионные потери.