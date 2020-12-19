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02:08, 19 декабря 2020

Пожар в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы потушен

Пожар в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы потушен. Его площадь составила 500 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. Огонь вспыхнул в 9 вечера. Горели последний седьмой этаж и кровля. Первоначальная площадь возгорания составила 50 кв. метров. Позже она выросла, огонь распространился и перешел на чердак. Из здания были эвакуированы около 140 человек. Часть людей разместили в автобусах и в соседнем здании. Отмечается, что сложность тушения заключалась в позднем вызове пожарных и деревянных перекрытиях. Справиться с огнем удалось лишь спустя 3,5 часа. Пострадавших нет. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Прокуратура начала проверку.



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