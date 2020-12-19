США предъявили обвинение в незаконном экспорте россиянину Ильясу Сабирову

США предъявили обвинение в незаконном экспорте генеральному директору компаний «Совтест комп» и «Космос комплект» Ильясу Сабирову. Он попал в черный список американского Министерства торговли. Минюст считает, что россиянин и двое граждан Болгарии использовали болгарскую компанию для получения подлежащих контролю товаров из Соединенных Штатов и отправки их в Россию. По закону этого нельзя делать без разрешения правительства США. Обвинение вынесено по трем пунктам: два относятся к нарушению законов экспортного контроля, еще один — к отмыванию денег. Каждый из них предусматривает до 20 лет лишения свободы.