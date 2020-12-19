В Италии объявлен общенациональный карантин на Рождество и Новый год. О принятом минувшим вечером декрете сообщил по итогам заседания Совета министров премьер Джузеппе Конте. Согласно документу, с 21 декабря по 6 января будет запрещено передвижение между регионами. А с 24-го закроются магазины розничной торговли за исключением супермаркетов, продуктовых, аптек и точек продажи товаров первой необходимости. Вместе с тем, разрешается навещать друзей и родственников. Наиболее суровые ограничения будут работать десять дней: с 24 по 27 декабря, 31 декабря и 1, 2, 3 и 6 января. В остальные дни предусмотрено частично ослабление мер — на территории Италии будут действовать правила «оранжевой» зоны, что позволит открыться магазинам, а гражданам беспрепятственно перемещаться в пределах собственного города. Бары и рестораны при этом в обоих случаях смогут работать только навынос.