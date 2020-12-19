Российских космонавтов начали вакцинировать от коронавируса. Как сообщает «Роскосмос», прививку «Спутник-V» сделали Олег Артемьев и Николай Чуб. Также вакцинацию прошли сотрудники Центра подготовки, которые непосредственно взаимодействуют с космонавтами во время тренировок. Через три недели все получат вторую прививку. «Интерфакс» напоминает, что ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что за время пандемии среди работников космической отрасли COVID-19 заразились 13 тысяч человек, 78 умерли.