Российских космонавтов начали вакцинировать от коронавируса. Как сообщает «Роскосмос», прививку «Спутник-V» сделали Олег Артемьев и Николай Чуб. Также вакцинацию прошли сотрудники Центра подготовки, которые непосредственно взаимодействуют с космонавтами во время тренировок. Через три недели все получат вторую прививку. «Интерфакс» напоминает, что ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что за время пандемии среди работников космической отрасли COVID-19 заразились 13 тысяч человек, 78 умерли.
2020-12-19T01:07:00+03:00
2020-12-19T01:07:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760464-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 19 декабря 2020
Загрузка комментариев...