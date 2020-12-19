В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом. Всего в столице, по данным оперативного штаба, скончались 10 317 зараженных COVID-19, заболевание выявили у 722 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч за последние сутки.

В целом по России инфекцию подтвердили почти у 2 миллионов 800 тысяч человек, за минувшие сутки было выявлено 28,5 тысяч случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в стране приближается к 50 тысячам, свыше 600 за сутки.

Мэр Сергей Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице как сложную и призвал москвичей «предельно аккуратно» готовиться к Новому году, не забывая об установленных ограничениях. При этом он отметил, что власти до последнего воздерживаются от введения жестких мер на работу бизнеса, которые имели бы разрушительные последствия для экономики.