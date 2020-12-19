Российский сапер погиб в Нагорном Карабахе. Это случилось при разминировании дороги в районе города Шуша, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что офицеру группы разминирования Международного противоминного центра была оперативно оказана медицинская помощь. Но при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.

После того, как Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военных действий в непризнанной республике, Россия в конце ноября отправила туда почти две тысячи миротворцев.