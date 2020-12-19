В Армении начался общенациональный траур по погибшим в ходе боевого конфликта в Нагорном Карабахе

Он продлится три дня.

С тех пор, как Ереван и Баку при посредничестве Москвы подписали соглашение об окончании боев, прошло 40 дней. Как ранее сказал в своем обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно к этому моменту не все тела погибших будут найдены, и не все опознаны, однако откладывать траур больше нельзя. Сегодня, в первый день скорби, в Ереване объявлено памятное шествие от центральной площади Республики к мемориалу на военном кладбище «Ераблур».

Поиск погибших на территории Карабаха до сих пор не завершен. Накануне стало известно об обнаружении еще 35 тел армянских военнослужащих. Всего с тех пор, как прекратилась стрельба, по подсчетам властей непризнанной республики, были найдены около тысячи тел тех, кто считался без вести пропавшим. По данным противоборствующих сторон общее число погибших в конфликте превысило 6 тысяч человек.

Оппозиция в Армении называет соглашение, подписанное Пашиняном, капитуляцией и требует отставки премьера.