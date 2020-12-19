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00:03, 19 декабря 2020

Сокращение населения России оказалось выше годового прогноза правительства

Это следует из данных Росстата. Они также говорят о почти двукратном росте естественной убыли населения.

Всего с 1 января по конец октября этого года общая численность населения снизилась почти на 382 тысячи человек, или на 0,3%. При этом еще два месяца назад правительство прогнозировало, что по итогам всего года россиян станет меньше только на 352 тысячи. Кроме того, естественная убыль населения за 10 месяцев года составила почти 470 тысяч человек – в 2019-м за этот же период умерших было больше, чем родившихся, только на 260 тысяч. Миграционный приток, следует из данных Росстата, смог компенсировать только пятую часть убыли. Отчасти это объясняется закрытыми из-за эпидемии коронавируса границами.
Помимо этого, общее число умерших в России с января по октябрь оказалось почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным интернет-издания РБК, уровень смертности в стране достиг максимального значения за последние 10 лет. При этом рождаемость в первые десять месяцев этого года сократилась примерно на 4,5%.

Численность населения России, по данным Росстата, сокращается уже третий год подряд. А в ближайшие годы правительство ожидает, что россиян станет меньше более чем на 1 млн 200 тысяч человек. Выход на положительную динамику власти ожидают только к 2030 году.



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