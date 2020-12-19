В Петербурге от коронавирус умер эколог, сотрудник организации «Гринпис» Рашид Алимов

Ему было 40 лет. Рашид Алимов занимался решением проблем отходов, загрязнения воздуха и антиядерной программой. Он способствовал закрытию нескольких свалок, благодаря его работе общественные слушания по мусоросжигательному заводу в Петербурге были отменены, а губернатор отказался от этого проекта, отметили в организации «Гринпис России».
2020-12-19T00:02:31+03:00
2020-12-19T00:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 19 декабря 2020
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