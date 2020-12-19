В Петербурге от коронавирус умер эколог, сотрудник организации «Гринпис» Рашид Алимов

Ему было 40 лет. Рашид Алимов занимался решением проблем отходов, загрязнения воздуха и антиядерной программой. Он способствовал закрытию нескольких свалок, благодаря его работе общественные слушания по мусоросжигательному заводу в Петербурге были отменены, а губернатор отказался от этого проекта, отметили в организации «Гринпис России».