Адвокат ученого-физика Губанова, которого обвиняют в госизмене, сообщила, что он настаивает на своей невиновности

Защитник Ольга Динзе, которую наняли родственники фигуранта, сказала ТАСС, что в материалах дела есть запись о частичном признании вины. По ее мнению, ученого на первом допросе спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества, на что он ответил утвердительно, и это использовали как признание вины.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского накануне сообщили, что Губанов— действующий сотрудник, он возглавляет отдел по исследованиям в области аэродинамики. По словам источника РИА Новости, ФСБ обвиняет ученого в передаче одной из европейских стран секретных сведений о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта.