Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова объявила, что покинет свою должность 31 декабря

На сайте издания она написала, что это взвешенное и хорошее решение. Причины ухода не указаны. По словам Ксении Чудиновой, проект «Сноб» остается в надежных руках издателя и единственного владельца Марины Геворкян и главного редактора печатной версии журнала Сергея Николаевича. На посту главного редактора проекта Ксения Чудинова в 2018 году сменила Станислава Кучера, который сейчас руководит дирекцией информационных и общественно-политических программ телеканала RTVI.
2020-12-18T23:03:32+03:00
2020-12-18T23:04:00+03:00
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23:03, 18 декабря 2020
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