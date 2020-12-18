Bloomberg: В мире от коронавируса вакцинировались более миллиона человек

По данным агентства, это 650 тысяч человек в Китае, 320 тысяч в России, почти 140 тысяч в Великобритании и около 50 тысяч в США.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с понедельника начнется вакцинация от коронавируса работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По его словам, в общей сложности это еще около миллиона москвичей. Впрочем, наши коллеги, которые сделали прививку, говорят, что фактически профессиональные ограничения не действуют.