Власти ЮАР заявили, что в стране обнаружена новая разновидность коронавируса

Министр здравоохранения Звели Мхизе сказал, что именно с ней, вероятно, связана вторая волна заболевания в республике. Он отметил в «Твиттере», что эта мутация вызывает обеспокоенность, но причин для паники нет. На днях в правительстве Великобритании сообщили, что медики обнаружили новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку. В этой связи в Лондоне ужесточили карантинные ограничения.
2020-12-18T22:40:03+03:00
2020-12-18T22:40:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:40, 18 декабря 2020
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