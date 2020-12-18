Власти ЮАР заявили, что в стране обнаружена новая разновидность коронавируса

Министр здравоохранения Звели Мхизе сказал, что именно с ней, вероятно, связана вторая волна заболевания в республике. Он отметил в «Твиттере», что эта мутация вызывает обеспокоенность, но причин для паники нет. На днях в правительстве Великобритании сообщили, что медики обнаружили новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку. В этой связи в Лондоне ужесточили карантинные ограничения.