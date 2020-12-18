Компания Sony убрала из своего магазина видеоигру Cyberpunk 2077 из-за огромного количества жалоб от пользователей. Владельцы игровых приставок крайне недовольны неполадками. Как это отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», корпорация Sony пошла на беспрецедентный шаг.

Тем, кто уже купил игру, компания пообещала вернуть деньги. Компания CD-Project Red, известная играми по книгам Анджея Сапковского о ведьмаке, создавала Cyberpunk 2077 8 лет. В России игра с участием актера Киану Ривза стала самой продаваемой за последние 20 лет.