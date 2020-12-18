Великобритания расширила санкции в отношении властей Белоруссии

В черный список включены 7 юридических лиц и 29 физлиц, включая спикера верхней палаты парламента и генпрокурора. Как говорится на сайте британского МИДа, тем самым Лондон присоединился к аналогичным санкциям Евросоюза. Это третий санкционный пакет после жестокого подавления протестов в Белоруссии. Под санкции попал ранее и Александр Лукашенко, которого в ЕС больше не считают легитимным лидером, а в некоторых странах Европы называют уже бывшим президентом.
2020-12-18T22:31:24+03:00
2020-12-18T22:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 18 декабря 2020
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