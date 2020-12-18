Вице-президент США Майк Пенс сегодня получил укол вакцины Pfizer

Он стал самым высокопоставленным лицом страны, кому был введен препарат. Процесс транслировался в прямом эфире — с целью укрепления доверия среди населения к вакцине.

Процедура введения первой дозы вакцины Пфайзер вице-президенту Майку Пенсу и второй леди США Карен Пенс — а Препарат требует повторного введения через три недели, проводилась в Белом Доме. Церемония транслировалась в прямом эфире. Майк Пенс заявил, что американский народ может быть уверен в том, что в стране ест одна, а возможно, в течение нескольких часов и вторая, безопасная вакцина от коронавируса, имея в виду вакцину компании Модерна, которая получила одобрение официальных экспертом и разрешение на которую может быть выдано уже сегодня.

Вводили вакцину вице-президенту США и его супруге врачи военного госпиталя Уолтер Рид, куда в октябре был доставлен президент Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом и испытывавший серьезные симптомы. Тем не менее, вопрос о том, будет ли Трамп получать вакцину, пока не решен. На церемонии введения препарата Майку Пенсу он не присутствовал. Несмотря на то, что несколько десятков человек в Белом Доме заразились коронавирусом, и в том числе, пресс-секретарь Пенса, сам вице-президент США избежал заражения.

На следующей неделе вакцину — также в ходе публичной церемонии, должен получить избранный президент США Джо Байден, и позднее — избранный вице-президент Камала Харрис.