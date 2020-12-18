Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев вышел на свободу из колонии в Калужской области

Ему разрешили условно-досрочное освобождение.

Еще в октябре районный суд в Калужской области отказывал Подкопаеву, чей окончательный приговор составил 2 года колонии, в досрочном выходе на свободу. Суд это объяснял, помимо прочего, «склонностью к нападению на полицейских» — позже его адвокат Александр Борков пояснил, что на учет по этому показателю Подкопаева поставили автоматически из-за статьи, по которой его осудили. Сегодня же апелляционный суд Калужской области отменил решение первой инстанции и разрешил фигуранту «московского дела» выйти по УДО. Адвокат Подкопаева уже опубликовал его фотографии на свободе.

Ивана Подкопаева обвиняли в нападении на силовиков во время протестных акций в Москве летом прошлого года. По версии следствия, он скрыл лицо под балаклавой и распылил перцовый баллончик в лица сотрудников Росгвардии, в результате чего двое из них получили ожоги глаз. Изначально Подкопаев полностью признал вину, однако затем сменил адвоката и отказался от своих показаний. Молодому человеку назначили 3 года колонии, но снизили срок до двух лет из-за того, что он выплатил полицейским по 15 тысяч рублей.

«Московское дело» было заведено из-за протестных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Его фигурантами стали более 30 человек. В настоящий момент в заключении в рамках «московского дела» остаются семь человек.