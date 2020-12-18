Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил приостановить членство России в Интерполе

В интервью изданию «Инсайдер» экс-советник Барака Обамы по России сказал, что Москва использует Интерпол в своих политических целях и не соблюдает верховенство закона в собственной стране.

Макфол сопровождал Джозефа Байдена на его встрече с Владимиром Путиным в 2011 году и выразил уверенность, что со вступлением Байдена в должность президента США в Белом доме начнут работать над новыми санкциями в рамках Акта Магнитского. Майфол подчеркнул, что из недавнего международного журналистского расследования стало известно, что российские власти пытались убить политика Алексея Навального и это, по словам Макфола, будет иметь последствия.