Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта, — объявили в посольстве страны

В дипмиссии отметили, что это связано с распространением коронавируса. Сегодня в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ Александра Бортникова. В пресс-службе лидера страны сообщили, что они обсудили выполнение трехстороннего соглашения по конфликту в Нагорном Карабахе.
2020-12-18T21:32:10+03:00
2020-12-18T21:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 18 декабря 2020
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