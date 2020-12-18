Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта, — объявили в посольстве страны

В дипмиссии отметили, что это связано с распространением коронавируса. Сегодня в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ Александра Бортникова. В пресс-службе лидера страны сообщили, что они обсудили выполнение трехстороннего соглашения по конфликту в Нагорном Карабахе.