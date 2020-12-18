Компаниям Фейсбук, Google и Твиттер, по сведениям Интерфакса, могут грозить в России штрафы до 20% от выручки

Такие поправки сегодня одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о наказании для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов, если они не удаляют запрещенный контент или не ограничивают к нему доступ по требованию Роскомнадзора. Депутаты от «Единой России» внесли документ еще в июле.
2020-12-18T21:31:57+03:00
2020-12-18T21:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 18 декабря 2020
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