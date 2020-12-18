В министерстве просвещения заявили об ограничении бюрократической нагрузки на учителей

Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, составлен список отчета документации, который будет направлен во все регионы. В него вошли 4 позиции: это основная образовательная программа, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников. В министерстве отметили, что заполнение документов, не указанные в перечне, не входит в обязанности учителя. Снизить административную нагрузку на учителей в министерстве предлагали еще в январе прошлого года.