Анатолий Чубайс предложил обсудить в РСПП конфликт вокруг проекта «Последний адрес»

Чубайс отметил, что считает принципиально важным вопросы такого накала и резонанса рассматривать на заседании бюро правления до обращения в судебные инстанции, — передает ТАСС.

Бывший глава госкорпорации «Роснано» входит в руководство организации, которую в СМИ иногда называют профсоюзом олигархов. Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей подал в суд на «Эхо Москвы» за эфир журналиста Сергея Пархоменко, в котором один из основателей проекта «Последний адрес» обсуждал отказ РСПП разместить на своем здании таблички с именами репрессированных.